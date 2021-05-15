كيف تنتقل ملايين الصور يوميا عبر تطبيقات الدردشة؟.. السر في الضغط

يتم إرسال الملايين والملايين من الصور عبر تطبيقات المراسلة بشكل يومي بين عدد كبير المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وعن كيفية حدوث ذلك، قال موقع «Androidpolice»، إن معظم برامج وتطبيقات المراسلات تقوم بضغط الملفات والصور لضمان عدم إجهاد الخوادم الخاصة بها.

ويقوم تطبيق «واتس اب» بهذه الحيل وضغط الملفات التي يتم إرسالها دائما، ولكن على النقيض، فإن تطبيق «سيجنال» يقدم خيارا بإرسال الصور بجودة 4K عندما لا تريد تدمير الجودة.

كما يتوفر خيار إرسال صور عالية الدقة حاليًا في أحدث إصدار من «Signal beta v5.11.0» - يمكنك الحصول عليه من APK Mirror -، وبمجرد الحصول عليه، لن تحتاج إلى العبث بأي إعدادات، والاستفادة من الخاصية لإرسال صورة عالية الجودة كل ما عليك فعله هو النقر فوق رمز الصورة في أسفل اليسار وتحديد عالي لإرسال صور بدقة 4K.

إذا كنت تحاول تحديد فرق الجودة باستخدام هذا الإعداد، فإليك مثالاً صورة بدقة 6944 × 9248 بكسل، وتزن 11.6 ميجا بايت ، تصل إلى المستلم بدقة 3075 × 4096 بكسل وحجم ملف 1.4 ميجا بايت. وعند إرسالها باستخدام الإعداد القياسي ، يتم تقليل نفس الصورة إلى دقة 1201 × 1600 بكسل وحجم ملف 204 كيلوبايت.

على الرغم من أن الاختلاف بين هذه الصور قد لا يكون مفهومًا بالضرورة، فمن الجيد أن يقدم تطبيق «سيجنال» لمستخدميه خيارًا لإرسال صور عالية الجودة.

كما يتيح لك تطبيق «تليجرام» نقل الصور بالحجم الكامل من الناحية الفنية.

ويسمح «واتس اب» أيضًا بنقل الصور عالية الدقة إذا أرسلتها كمستند ولكن هذا ليس مباشرًا كما نرغب أن يكون.