كشف غموض مقتل شاب أمام منزله بالأقصر: صديقه أنهى حياته لخلافات مالية

بعد مرور 72 ساعة من ارتكاب الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من حل لغز وغموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول أمام منزله بجوار كوبري العمري بمدينة أرمنت الحيط، جنوب غرب المحافظة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن صديق المقتول وراء ارتكاب الواقعة، حيث أقدم على قتل المجني عليه بسبب نشوب خلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء طارق يحيى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لدى مركز شرطة أرمنت، مفاده العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، مقتولًا أمام منزله في أرمنت الحيط بغرب الأقصر.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد البهي وكيل فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد المراغي رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، والرائد محمد رجب معاون أول المباحث، وتكون من النقيب محمد خيري والنقيب أمجد حمدي والنقيب محمد الألفي والنقيب محمد عبدالتواب ضباط مباحث المركز، حيث انتقلوا إلى موقع البلاغ، وتم تكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبتكثيف الجهود، تبين أن المدعو «ع ج»، وشهرته «الإرهابي» عاطل، وفي العقد الثالث من العمر، ومقيم في أرمنت الحيط، أقدم على قتل شاب يدعى «م ع أ»، وذلك بعد أن استدرجه إلى موقع الحادث، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما تم تحرير محضر اللازم، وجاري عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.