تعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس 2021 واحدة من الموضوعات التي تصدر محركات البحث على موقع جوجل، عقب أن اعتمدت النتيجة من جانب الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، للفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للتعليم الأزهري ‏للعام الدراسي 2020/2021، وإتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس 2021 عبر بوابة الأزهر.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس 2021

وعن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس 2021، وجّه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بأن ينشر على بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس 2021 من خلال الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/results.html

جدير بالذكر أن ذلك يأتي بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور من أجل أن يتمكنوا من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، أو من خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2021

جدير بالذكر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2021 بلغت فيها نسبة 50% ‏نسبة نجاح 85.04%، حيث أنه بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الأزهرية أكثر من 104 آلاف طالبًا وطالبة من إجمالي ‏122 ألفا و810 طلاب.

كما ذكر بيان صادر عن الأزهر أن عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات بلغ نحو 1400 طالب وطالبة، كما شهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، كما بلغت ‏نسبة النجاح بين الفتيات نسبة 89.29%، أما نسبة البنين الناجحين بلغت ‏‏81.36%.

يذكر أن الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للتعليم الأزهري ‏للعام الدراسي 2020/2021، اليوم في بيان صادر عن الأزهر أعلن فيه أن نسبة نجاح الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية بلغت 85.04%.