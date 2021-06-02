السفير الياباني يزور مقر نيسان موتور إيجيبت

تحرص شركة نيسان موتور إيجيبت، منذ تأسيسها عام 2004، على الالتزام بكافة معدلات الجودة لشركة نيسان العالمية في جميع السيارات التي يتم إنتاجها بمصر، مما ساهم في الارتقاء المستمر بمختلف تكنولوجيات التصنيع لتتماشى مع التقنيات التي تتبعها نيسان العالمية، وكان السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، زار مصنع نيسان موتور إيجيبت، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات والوحيدة التي تمتلك مصنعها بنسبة 100% بالسوق المصري.

وأطلع السفير اليابانى على التكنولوجيات المتطورة والتقدم الكبير الذي يشهده المصنع في مختلف مراحل التصنيع، بالإضافة إلى بيئة العمل المتميزة التي تتسم بالأمان والتنوع والتعاون بين كل الموظفين والإدارات للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات.

وخلال كلمته أشاد سفير اليابان، ماساكي نوكي، بالمجهودات التي يبذلها كافة العاملين في مختلف خطوط الإنتاج داخل مصنع نيسان موتور إيجيبت .

وأضاف ماساكي: «سعدت بما شاهدته اليوم من نشاط وجدية في العمل من قبل الشباب المصري الذي يعمل داخل نيسان موتور إيجيبت، على الرغم من التحديات الصعبة التي تفرضها تداعيات جائحة كورونا، لم يتوقفوا عن إنجاز أعمالهم مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتخذها إدارة المصنع»

وأضاف: «أتمنى أن تستمر صناعة السيارات بمصر في تحقيق النمو والتطور، وأن تُمكن الشراكة مع اليابان قطاع السيارات من تخطي تداعيات جائحة كورونا والمنافسة في الأسواق العالمية».

ومن جانبه قال شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت: «قام كل الموظفين في نيسان موتور إيجيبت بدور مميز لسنوات عديدة في بناء سُمعة الشركة الطيبة في مصر والمنطقة بأكملها».

يشار إلى أنه كان في استقبال السفير الياباني، مايك ويتفيلد، العضو المنتدب لنيسان إفريقيا، وشريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت ووليد فتحي، نائب مدير مصنع نيسان موتور إيجيبت.

ومن ناحيته قال مايك ويتفيلد، العضو المنتدب لنيسان إفريقيا: «أود أن أتقدم بالشكر للسفير، ماساكي نوكي، لزيارته لمصنع نيسان موتور إيجيبت في السادس من أكتوبر، كذلك أشكر السفارة اليابانية في القاهرة على الدعم المستمر المُقدم لكل الاستثمارات اليابانية بالسوق المصري، وعملها بالتعاون مع الحكومة المصرية لإيجاد فرص استثمارية جديدة للشركات اليابانية بمصر».

وأضاف ويتفيلد: «أصبحت نيسان موتور إيجيبت أحد الشركات الهامة في قطاع السيارات بالقارة الإفريقية التي تملك الكثير من الإمكانيات والفرص للنمو، ولذلك تحرص نيسان على تحقيق التقدم في قطاع تصنيع السيارات بإفريقيا بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص حيث أن نيسان من الشركات الرائدة في السوق المصري».

كما قدم شريف الدسوقي، شرحا لبعض النقاط الهامة لخطة نيسان موتور إيجيبت الطموحة والتي تستهدف تنفيذها للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات، بالإضافة إلى عرض لنتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في مارس 2021 وتسليط الضوء على التوقعات المتعلقة بالسنة المالية الجديدة.

واستطرد: «يوجد لدى نيسان موتور إيجيبت استراتيجية طموحة بالنسبة للسوق المصري، ونحن واثقون، مع الإمكانيات المميزة المتوافرة في قطاع السيارات بمصر وقدرته على النمو السريع، من تحقيق أهدافنا، حيث سنعمل على الارتقاء بكل الخدمات التي نقدمها للعملاء لنصبح الاختيار الأول في قطاع السيارات في مصر».

وتفقد السفير ماساكي نوكي خلال زيارته للشركة خطوط إنتاج السيارات نيسان صني، نيسان سنترا والسيارات النصف نقل «البيك اب»، هذا بالإضافة إلى مشروع الخلايا الشمسية الذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة المتجددة، وتتواجد تلك الخلايا أعلى سقف المصنع، وتُسهم في توفير الطاقة الشمسية للمصنع لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من التلوث.

كما تناولت الزيارة المبادرات المستمرة للارتقاء بالمصنع مثل نظام Welding Counter System Plus للحام الذي يضمن أعلى معدلات الجودة في مختلف السيارات التي يقدمها مصنع نيسان موتور إيجيبت للعملاء في السوق المصري.وقد تفقد معالي السفير في نهاية جولته داخل مصنع نيسان موتور إيجيبت آخر موديل في أسرة نيسان بمصر وهي السيارة نيسان جوك، والتي طُرحت في مصر بعد أشهر قليلة من بيعها في الأسواق العالمية وحققت الكثير من النجاحات وهو خير دليل على قوة السوق المصري والفرص الواعدة للنمو والاستثمار فيه.