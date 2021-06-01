10 سنوات شراكة.. «نيسان وميتسوبيشي» يحققان مبيعات بـ1.52 مليون مركبة

أنشأت «نيسان وميتسوبيشي موتورز» مشروع «NMKV» في 1 يونيو 2011 كمشروع مشترك بنسبة 50/50 يعمل في تخطيط المنتجات وإدارة المشاريع للمركبات الصغيرة المباعة في السوق اليابانية.

وتهدف «NMKV»، مع القوة المشتركة لنيسان وميتسوبيشي موتورز في مجالات مثل تخطيط المنتج وتطويره وتصميمه وشرائه، إلى تقديم منتجات تنافسية للعملاء باستمرار.

واعتبارًا من مايو من هذا العام، وصلت المبيعات المجمعة للمركبات المنتجة في إطار المشروع المشترك إلى إجمالي تراكمي بلغ 1.52 مليون وحدة.

وتتعاون نيسان وميتسوبيشي موتورز بشكل وثيق من مرحلة تخطيط المنتج مع السعي وراء تصاميم مميزة تجسد العلامتين التجاريتين، حيث ينتج عن هذا نماذج ذات مستوى عالٍ من التنافسية التي تدمج المعرفة والتقنيات المتقدمة للشركتين.

وحازت النماذج من العلامتين التجاريتين على إشادة كبيرة، وحصلت على العديد من الجوائز المرموقة، حيث حازت أحدث طرازات Nissan ROOX و Mitsubishi eK space و eK X space على جائزة «سيارة العام في حفل توزيع جوائز سيارة العام في اليابان 2020-2021».

واستثمر مصنع ميتسوبيشي موتورز في ميزوشيما حوالي ثمانية مليارات ين، وهو أول تعاون بين نيسان وشركة ميتسوبيشي موتورز نحو بدء إنتاج سيارات كهربائية صغيرة جديدة.

وتعمل «NMKV» مع الشركتين للترويج لهذا المشروع، وللمضي قدمًا، ستواصل NMKV المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية المحلية لنيسان وميتسوبيشي موتور من خلال التخطيط لمنتجات جديدة وجذابة وإدارة المشاريع.

وتعليقًا على 10 سنوات من تشغيل NMKV، قال رئيس نيسان، ماكوتو أوشيدا: «لقد تطورت المركبات الصغيرة التي تم التخطيط لها وتطويرها من خلال NMKV بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، وتتميز أحدث الموديلات من نيسان وميتسوبيشي موتورز بالعديد من تقنيات نيسان المتقدمة وهي مصممة لجعل حياة العملاء أكثر راحة وإثارة، وسنستمر في اعتماد تقنيات القيادة الكهربائية والقيادة الذاتية لزيادة تعزيز جاذبية منتجاتنا، وسنعمل على تعزيز تعاوننا التجاري بشكل كبير مع شركة Mitsubishi Motors».

بينما قال رئيس ميتسوبيشي موتورز، تاكاو كاتو: إن أحدث طراز في سلسلة eK، التي تحتفل بعيدها العشرين، هي عربة صغيرة موثوقة ومريحة تجمع بين 60 عامًا من الخبرة لشركة Mitsubishi Motors في تصنيع المركبات الصغيرة وتقنيات نيسان المتقدمة تحت إدارة مشروع NMKV، وللمضي قدمًا، سنواصل تعزيز التعاون مع نيسان وNMKV لتوفير المنتجات التي ترضي عملائنا.