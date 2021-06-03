«محمود».. قتل صديقه وأخفى جثمانه ليهرب من سداد ديون 50 ألف جنيه

«لقيت جثة أبويا في الترعة بعد 3 أيام من الاختفاء، كنا بندور عليه مع أهل البلد كلها بعد ما عملت محضر في الشرطة أسيوط، عرفت إن صاحبه استدرجه وقتله وأخفى جثته عشان أبويا كان له عنده فلوس، ولما طلبها منه قاله تعالى خدها وبعد كده مرجعش».. تلك الكلمات مضمون شهادة نجل المجني عليه في محضر الشرطة بأسيوط كاشفًا من خلالها تفاصيل مقتل والده على يد صاحب مطعم يدعى «محمود»، كان مدينًا للمجني عليه بمبلغ من المال، وعندما تأخر في السداد حصل والده على أحكام قضائية ضده وبعدها استدرجه المتهم بزعم أنه سيرد المبلغ الذي اقترضه من والده وقدره 50 ألف جنيه.

حكاية 50 ألف جنيه

«كان له عندي فلوس وخد عليا كمان أحكام وقولت له انتظر شهرين فرفض فقولت أخلص منه».. بهذه الكلمات اعترف المتهم بتفاصيل الجريمة بعد القبض عليه أمام النيابة العامة، وأنه يئس من تصرفات المجني عليه وكثرة مطالبته بسداد مبلغ 50 ألف جنيه اقترضها المتهم منه.

وبحسب حديث المتهم، فإنه قرر قتله حتى يستريح منه ومن ملاحقته له في كل مكان، فضلًا عن مطاردة الشرطة له أيضًا؛ لأن المجني عليه حصل على أحكام قضائية ضد المتهم قبل الجريمة بقرابة 3 أشهر.

وأضاف المتهم، أنه استعان بصديقه واستدرج المجني عليه إلى مكان خال من المارة بزعم الحصول على حقه، وعندما تأكدا أنهما يسيران في مكان وسط الزراعات وبعيد أن أعين الناس انقضا عليه وقتلاه، وألقيا بجثمانه في ترعة بصدفا بأسيوط، وفرا هاربين.

القبض على المتهمين

وبعد 48 ساعة من الجريمة أسفرت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة مالك مطعم، وعامل، مقيمان في صدفا، ضبطا، وقرر الأول أنه والمتهم الآخر مدينين بمبالغ مالية للمتغيب، وصدور أحكام قضائية لصالحه ضدهما، واتفاقهما على استدراجه بزعم سداد المبالغ داخل «توك توك» خاص بالأول، وتعديهما عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وتخلصهما من جثته بالترعة دائرة مركز صدفا بأسيوط .