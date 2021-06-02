الصحفيين تشكر الوطنية للصحافة بعد الانتهاء من مديونية المؤسسات القومية

وجه محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها المهندس عبدالصادق الشوربجي، لجهوده في إنهاء المديونية الخاصة بالمؤسسات القومية لصالح نقابة الصحفيين.

وقال شبانة، إن جميع المؤسسات القومية استجابت لطلب النقابة، بعد تدخل الهيئة الوطنية للصحافة، حيث جرى جدولة جميع الديون المستحقة، وسداد أكثر من نصف المديونية نقدا حيث وصلت المديونية، لما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه لصالح صناديق الإسكان والقروض والتكافل.

وأشار شبانة إلى أن النقابة رغم المديونية بالسنوات السابقة، ظلت تقدم خدماتها لكل أعضاءها دون انقطاع مع استمرار التفاوض مع المؤسسات، حتى انتهى الأمر بعد تدخل إيجابي من الهيئة الوطنية للصحافة.

وأنهى شبانة كلامه، بأنه سيجري خلال الأيام المقبلة، التفاوض مع المؤسسات الصحفية المستقلة والحزبية والخاصة، لإنهاء مديونية الإعلانات لصالح النقابة، خاصة وأن مجلس النقابة باجتماعه الأخير، اتخذ قرارا بإيقاف القيد عن جميع الصحف التي تمتنع عن تسوية المديونية.