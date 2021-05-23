أحمد السعدني يطالب «الصحفيين» بالحد من تصوير جنازات الفنانين

قوبل مقترح الفنان أحمد السعدني، بشأن وضع آلية لتغطية «جنازات وعزاء» الفنانين والمشاهير بكثير من الترحيب، حيث دعا «السعدني» نقابة الصحفيين إلى الحد من تصوير جنازات الفنانين، وذلك بعد تواجد عدد كبير من الصحفيين والمصورين، لتغطية فعاليات جنازة الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي مساء الخميس الماضى عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «للمرة الثالثة اطرح نفس المقترح و كلي رجاء من نقابة الصحفيين أن تتبناه نرجو من حضراتكم بما أن تغطية جنازة و عزاء المشاهير الأغلبيه تراه أمر ضروري أن تقوم النقابة بتكليف صحفي واحد و مصور فوتوغرافيا واحد ومصور ڤيديو واحد وتقوم النقابه بتوزيع المادة المصورة علي فلاشة لأي موقع صحفي يريدها ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطه في موقف مزعج للمتوفي وأهله و أصدقائه ولكم منا فائق الاحترام و التقدير».

وتفاعل عدد من النشطاء والشخصيات العامة مع دعوة «السعدني»، ووصفها السيناريست عبدالرحيم كمال «اقتراح محترم»، بينما علق أحد النشطاء: «يسلم لسانك يا احمد والله فعلا الموضوع بقي صعب.. أكيد من حقك كصحفي لأنه أكل عيشك إنك تصور، ولكن لازم يكون في مراعاة أولا لحرمة المتوفي وكمان لمشاعر أهله».

وأضاف آخر: «عندك حق طبعا لسه كنت بفكر طالما كده كده تصوير حد يتولي الأمر ده وبلاش الازعاج اللي بيحصل في ظروف ربنا يكون في عونكم فيها»، في حين علق آخر: «والله كنت باقول نفس الكلام وياريت يمنعوا الجمهور كمان ناس بتروح تتفرج على المشاهير المعزين مافيش احترام للموقف لحزنهم لأهل المتوفى حرام اللي بيحصل ده راعوا مشاعر الناس ياعالم».

يشار إلى أن جنازة الفنان الراحل سمير غانم، شهدت تواجد عدد كبير من الصحفيين، خلال تغطية الفعالية، بينما شيع عدد كبير من الفنانين يوم الجمعة الماضي جثمان الفنان الراحل سمير غانم إلى مثواه الأخير، حيث تم أداء صلاة الجنازة علي الراحل، بمسجد المشير بالتجمع الخامس فى القاهرة.