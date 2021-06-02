مدبولي: يونيو يشهد أول إنتاج للقاحات المصنعة داخل مصر بالتعاون مع الشريك الأجنبي

توقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يشهد شهر يونيو أول مجموعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال المصانع المحلية الموجودة في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحًا أن الحصول على اللقاح تحدي عالمي، وبحلول نهاية اليوم يصل عدد ممن تلقوا لقاح كورونا إلى 2.5 مليون مواطن، ضمن 6 ملايين طلبوا تسجيل الحصول على اللقاح.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع حجم الإنتاج في الشركات العالمية، وما تفعله الدول لتوفير أكبر حجم من اللقاحات لمواطنيها، مردفًا: «الأمر يرتبط بتوفير اللقاح والذي نستورده وما زلنا نستورده من الشركات العالمية المعتمدة لقاحاتها من منظمة الصحة العالمية»، مشيدًا بخطوة الحكومة ببدء التصنيع المحلي لعدد من هذه اللقاحات المعتمدة عالميًا.

واعتبر مدبولي، أن هذه الخطوة مهمة جدا لوجود مستهدف لبذل كل الجهد ليكون بنهاية عام 2021 جرى تلقيح نسبة لا تقل عن 40% من إجمالي المواطنين، مشددًا على أن ذلك يشكل تحديًا كبيرا تعمل عليه الجهات المسؤولة على مدار اليوم، لتأمين أكبر حجم من اللقاحات من المواطنين المصريين سواء المنتجة محليًا أو المستوردة من خلال الشركات العالمية المعتمدة.

ولفت إلى أن الحكومة تراقب يوميًا أي لقاح جديد يظهر على مستوى العالم وتعتمده منظمة الصحة العالمية، «على طول بناخد الإجراءات للتعاقد مع الشركة وبنوفره للمواطن المصري».

وأكد أن الرئيس وجه بتوفير كل الإمكانيات المالية لتوفير اللقاح، مشيرًا إلى أنه كلما نصل لأكبر عدد من المواطنين وتلقيحهم كلما تحدث محدودية للمخاطر وحدة المرض تقل بصورة كبيرة.