هل يمكن الإصابة بكورونا وإنفلونزا الطيور معا؟.. أستاذ فيروسات يجيب
كتب:
محمد أباظة
03:03 ص | الخميس 03 يونيو 2021
الإصابة بكورونا وإنفلونزا الطيور
حالة من القلق بعد ظهور حالة إصابة بسلالة جديدة لفيروس انفلونزا الطيور تسمى «H10 N3»، على مواطن أربعيني العمر في الصين، وبرغم الإعلان عن أن هذه السلالة غير معدية، وإمكانية انتقالها بين البشر محدودة، إلا أنها أعادت الحديث مجددًا عن وباء فيروس انفلونزا الطيور، ومدى إمكانية إصابة الأشخاص بها في نفس الوقت مع الجائحة الكبرى «فيروس كورونا المستجد».
ويوضح أطباء متخصصون في حديثهم مع «الوطن» مدى إمكانية إصابة الأشخاص بانفلونزا الطيور مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الوقت ذاته.
اخصائي فيروسات: يمكن الإصابة بإنفلونزا الطيور وكورونا معا
قال الدكتور إسلام حسين، أخصائي الفيروسات في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه لا يوجد ما يمنع من إصابة الأشخاص بعدوى فيروس كورونا «كوفيد 19» مع انفلونزا الطيور في وقت واحد، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة ظهور الفيروس في أي وقت، والاستفادة من تجربة كورونا، عن طريق تجهيز اللقاحات والأدوية المضادة له.
تأثير العدوى بكورونا وانفلونزا الطيور في وقت واحد
وأضاف «حسين»، أن تأثير العدوى المزدوجة من فيروسي كورونا وانفلونزا الطيور معًا سيكون قويًا على المصاب بهما، وفرصة النجاة منها قليلة، وكذلك سيكون التشخيص أصعب؛ لتقارب التشابه في أعراضهما معًا، لافتا إلى أن ذلك كان السبب في تأكيد العديد من الدول على تلقي مواطنيها للقاح الإنفلونزا الموسمية منذ أشهر، والتنويه على أهمية ذلك؛ لتجنب الإصابة بالعدوى المزدوجة.
وأشار أخصائي الفيروسات في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه لوحظ على الدول التي التزمت بالإجراءات الاحترازية منذ وقت سريع اختفاء فيروس الإنفلونزا منها، ما أدى إلى عدم انتشار العدوى المزودجة في هذه البلاد.
وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة في العالم بسلالة جديدة من انفلونزا الطيور «إتش 10 إن 3»، وظهرت على رجل 41 عاما، يقيم في مدينة تشنجيانج، التابعة لإقليم جيانسو جنوب شرق الصين؛ إذ انتقل إليه الفيروس عن طريق الدواجن.
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