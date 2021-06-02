أخصائي علاج طبيعي توضح أسباب الإصابة بالعصب السابع: «التكييف والمروحة»

قالت الدكتورة مروج جلال، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، إن التعرض الدائم للتكييفيات والمراوح يسبب مشكلات صحية كثيرة، خاصة في تلك الآونة من تفشي جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يجب الاهتمام بتنظيف وتنقية فلاتر التكييفات لأنها مكان مغلق يتجمع بها الفيروسات والبكتيريا بدرجات عالية.

وأضافت «جلال»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سبب الإصابة بمرض العصب السابع هو استخدام المراوح والتكييفات بشكل دائم ومباشر، وخاصة بعد دخول الفرد إلى منزله ويقوم بفتح التكييف والجلوس أمامه مباشرة، وكذا النوم في التكييف.

انخفاض درجة الحرارة تصيب بالأمراض

وأوضحت أن الحرارة المنخفضة من شأنها تقليل إفراز الهرمونات المحفزة للجهاز المناعي، كما أنها تكثر الشعور بنزلات البرد أو الصداع أو الشلل الوجهي: «درجة الحرارة المنخفضة بتقلل من إفراز الهرمونات دي، وممكن تصيبنا بأمراض لأن جهازنا المناعي بيكون مختل شوية».

وأكدت أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل أن كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة للأمراض التي تحدث بسبب التكييفات والمراوح، ومن لديه مشكلات وأمراض في الجهاز التنفسي بشكل عام أو مرض الربو: «اكتشفوا مؤخرا أن الربو عند الأطفال بييجي بسبب البيئة المحيطة بيهم، والتكييفات والمراوح ممكن تكون سبب إن الطفل يجيله ربو وهو صغير».