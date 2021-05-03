تشميع مركز علاج طبيعي يديره منتحل صفة طبيب ببني سويف

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، من غلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي، يديره شخص منتحل صفة طبيب علاج طبيعي.

وأسفرت الحملة عن ضبط عيادة للعلاج الطبيعي مرخصة باسم إحدى طبيبات العلاج الطبيعي، يقوم على إدارتها والكشف على المرضى شخص غير مؤهل منتحلاً صفه طبيب، ومشكوك في صحة بيانات بطاقة رقمه القومي، تم تشميع العيادة، وتحريز بعض الكريمات والأعشاب وأدوات حجامة، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه علي جهات التحقيق المختصة.

شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد عبد العظيم، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة رباب الجمل، والدكتورة شيماء حجاج، مديرة إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة ببني سويف.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي، المدير العلاجي لإدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور بسام رونز، بتنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية، التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار «غنيم»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.