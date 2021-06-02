جهينة: الشركة لا تواجه خطر الشطب في البورصة

أعلنت البورصة المصرية صباح اليوم نقل شركة جهينه للصناعات الغذائية وعدد من الشركات الأخرى إلى القائمة «د» في حالة عدم تقديم بياناتهم المالية المدققة بنهاية الجلسة.

ورغم نقلها اليوم إلى القائمة «د» المخصصة للشركات التي من المحتمل شطب أسهمها، وذلك على خلفية التأخر في الإفصاح عن نتائج أعمالها لعام 2020، إلا أن الشركة أوضحت في بيان لها أنها لا تواجه خطر الشطب من البورصة المصرية.

وسبق أن حذرت البورصة في 25 مايو الشركات التي لم تقدم قوائمها المالية للعام الماضي من أنها ستدرجها بالقائمة في حال عدم تقدمها قبل الأول من يونيو.

وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق، عن أن سبب التأخير في إعلان القوائم المالية للشركة، سواء المنفردة أو المجمعة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، يرجع إلى الأحداث العارضة التي تم الإفصاح عنها في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضحت شركة «جهينة»، في بيان سابق، أن أسباب التأخير في إصدار القوائم المالية، متعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأشار البيان إلى أن هذا التأخير أدى إلى زيادة متطلبات ونطاق المراجعة من قبل مراقبي الحسابات نتيجة زيادة المخاطر.

وأشارت الشركة إلى أنه يجري إرسال جميع البيانات والمستندات المطلوبة لمراقبي الحسابات، لافتةً إلى أنه حتى الآن لم يكمل مراقبو الحسابات أعمال الفحص وإصدار تقرير المراجعة.

وأكدت الشركة أنه بمجرد الانتهاء من المراجعة، سيتم عرض القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات على مجلس الإدارة للمناقشة واعتماده، وإعلام البورصة به وعقد الجمعية العامة للشركة.