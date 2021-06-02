تفاصيل حريق النادي الأهلي اليوم: ليس مدبرا

تسبب تطاير الشرر من إحدى ماكينات لحام الأكسجين التي كان يستخدمها عدد من العاملين في مدرجات النادي الأهلي، في حريق بالمدرج في ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث امتدت النيران إلى المدرج، والتهمت عددا من المقاعد، حيث ازدادت التساؤلات عن تفاصيل حريق النادي الأهلي اليوم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل حريق النادي الأهلي اليوم

بداية الواقعة عندما تطاير شرر من ماكينة لحام أكسجين أثناء عمل بعض العمال داخل ملعب مختار التتش، ما تسبب في حريق عدد من المقاعد والتهام مخلفات خاصة بأعمال هدم المدرجات بالملعب القديم داخل النادي.

محاولات إطفاء النيران

وحاول العمال إطفاء النيران لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل ولم يتمكنوا من السيطرة على ألسنة اللهب بسبب اشتعالها في مواد بلاستيكية وأخرى خشبية، حيث تدخلت على الفور الحماية المدنية ودفعت بعدد 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه.

تحرير محضر بالواقعة

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات فيه للوقوف على التفاصيل الكاملة للحريق.

التحريات المبدئية

لكن التحريات المبدئية للمباحث كشفت عن أن الحادث ليس مدبرًا، وأنه نتج عن تطاير شرر من ماكينة تقطيع الحديد التي تعرف باسم «لحام أكسجين» وأن العمال أخطأوا في استخدامها ما تسبب في هذا الحريق.

خسائر بسيطة

وأكدت التحريات أن الخسائر عبارة عن مقاعد بلاستيكية قديمة داخل المدرجات، وعدد من المخلفات.

واستمع رجال المباحث لروايات عدد من العمال الذين أكدوا أن الحادث كان وليد اللحظة وحدث بناء على خطأ فردي من أحد العمال دون أي قصد، وأكدت التحريات صحة رواية العمال، وأخطرت النيابة العامة بحادث ملعب التتش.