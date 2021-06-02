أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2021.. الزيت يصل إلى 21 جنيها

بداية من يوينو الجاري، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحريك أسعار زيت الطعام الدعم بواقع 17 جنيها للعبوة 800 مللي و بـ 21 جنيها للعبوة 1 لتر، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2021.

وأتاحت الوزارة للمستهلك صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الجاري، بدءً من يوم أمس الثلاثاء في المنافذ التموينية التابعة للوزارة متمثلة في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، أو منافذ البقالين التموينيين، صرف مقررات السلع التموينية عن شهر يونيو.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2021.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2021

زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.

كيلو جرام من الأرز المعبأ بسعر 8 جنيهات.

زيت خليط 800 مللي بسعر 17 جنيها.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

مكرونة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

نصف كيلو من المكرونة بسعر 4 جنيهات.

ويصل سعر الصلصة بحجم 300 جم إلى 4.75 جنيه.

شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

مسلي صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

مسحوق أوتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.

كيس ملح طعام بسعر واحد جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

ويصل سعر علبة مرقة دجاج 8 مكعب إلى 3 جنيهات.