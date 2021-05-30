تعرف على قائمة أسعار السلع التموينية بعد زيادة الزيت 4 جنيهات

بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بزيادة سعر عبوة زيت الطعام المقدرة بـ800 ملى، بدءا من بعد غدا الثلاثاء لدى البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي لتصبح بـ21 جنيهًا للزجاجة بدلا من 17 جنيها، نقدم في السطور التالية أسعار السلع التموينية المطروحة من الوزارة.

سيتاح للمستهلك، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل في المنافذ التموينية التابعة للوزارة متمثلة في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، أو منافذ البقالين التموينيين، صرف مقررات السلع التموينية عن شهر يونيو، حيث تضم القائمة:

قائمة أسعار السلع التموينية الحكومية: الأرز بـ8 جنيهات

- أرز معبأ كيلو واحد بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه.

- عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة معبأة 500 جرام بسعر 3 جنيهات ونصف جنيه.

- خل 5% بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق كيلو واحد بسعر 6.50 جنيه.

- صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

- شاي ناعم 3 جنيهات.

- سكر معبأ كيلو واحد بسعر 8.5 جنيه.

- لبن جاف بسعر 17 جنيهًا.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، شدد على حرص الوزارة التأكد من استقرار أرصدة زيوت الطعام في السوق بإعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية، مؤكدًا توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية.

وكشف الوزير أسباب اتجاه الوزارة لرفع أسعار عبوة الزيت، بأن أسعار الزيوت العالمية شهدت ارتفاع ملحوظ في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21.500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد، معلنا رفع الوزارة سعر العبوة الـ800 ملي بدءا من الثلاثاء المقبل لتصل لـ21 جنيها للزجاجة بدلا من 17 جنيهًا.