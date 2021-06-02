أسعار كولدير المياه 2021.. تبدأ من 1799 جنيها

في فصل الصيف وما يغلب عليه من ارتفاع في درجات الحرارة، يسعى كثيرون إلى امتلاك المبردات الخاصة بالمياه في تلك الفترة، ويتساءلون عن أسعار كولدير المياه 2021، حيث تختلف أسعار مبردات المياه حسب نوع وماركة وحجم المبرد وجودته، وفي هذا الصدد نستعرض في السطور التالية، أسعار كولدير المياه 2021 وفقا لمواقع التسوق عبر الإنترنت.

أسعار كولدير المياه 2021

Koldair مبرد مياه ساخن وبارد من كولدير B1.1 بسعر 2399 جنيها.

Koldair مبرد مياه ساخن وبارد بثلاجة BF2.1 بسعر 2940 جنيها.

Koldair مبرد مياه - فضي B2.1 بسعر يصل إلى 2,449جنيه.

Fresh مبرد مياه 3 حنفية بارد ساخن معتدل FW-16VCD بسعر يصل إلى 2050 جنيها.

Passap بارد و ساخن - أبيض HD-1025 مبرد مياه بسعر 1960 جنيها.

SPEED مبرد مياة بارد / ساخن مزود بحافظة موديل SP - 200 W بسعر 1899 جنيها.

White Point 1316 CS - موزع مياه - فضي بسعر 2470 جنيها.

SPEED موديل مبرد مياة بارد / ساخن مريات موديل SP - 127 B بسعر يصل إلى 2800 جنيها.

Bergen BYB-538Silver موزع مياه أرضي - أسود وفضي بسعر يصل إلى 3399 جنيها.

SPEED مبرد مياة بارد / ساخن مزود بحافظة موديل SP - 71 Red + زجاجة 19 لتر بسعر يصل إلى 1799 جنيها.

Ultra مُوزع مياه بارد وساخن وفاتر مع - غرفة تخزين - أبيض/فضي-UWD19CAB بسعر يصل إلى 2230 جنيها.

Carino TY- LYR21B مبرد مياه ساخن وبارد مع ثلاجة، بسعر يصل إلى 2150 جنيها.

SPEED موزع مياه بوحدة تخزين وقاروة - أبيض - 19 لتر بسعر يصل إلى 1949 جنيها.

SPEED مبرد مياة بارد / ساخن مزود بحافظة موديل SP - 210 R + فلتر حنفية مياة بسعر يصل إلى 1900 جنيها.

وتتميز مبردات المياه بصغر حجمها وسهولة نقلها وإمكانية تحريكها بسهولة وأسعارها مميزة وتنقية المياه من الشوائب وتبريدها بحيث تصلح للشرب.