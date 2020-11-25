5 نصائح تساعدك عند شراء مبرد مياه بكفاءة عالية.. تعرف عليها

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مبردات المياه المنزلية تعتبر من الأجهزة التي أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث قدم 5 نصائح تساعد عند الشراء على اختيار مبرد المياه بكفاءة عالية ويستهلك كهرباء أقل كالتالي:

- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

- الأخذ في الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذي تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

- اختيار مبرد مياه يمتلك صفات الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

- لا بد أن يتوافر في المبرد خاصية الآمان لغلق المياه الساخنة حتى تحمي الأطفال.

- ليس من الضروري أن يحتوى المبرد على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات، لأن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.

نصائح لتوفير الطاقة الكهربائية

- الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في وقت النهار، وتقليل استخدام المصابيح بقدر الإمكان وذلك من خلال ترك نوافذ الحجرة مفتوحة، وسوف يساعد ذلك على تقليل استهلاك الكهرباء.

- استخدم المصابيح الموفرة، ويفضل أن تكون مصابيح الفلورسنت بدلا من المصابيح العادية، فهي تعطى إضاءة أقوى وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية لإعطاء نفس شدة الإضاءة.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر والتليفزيون والتكييف والسخان الكهربائي لفترات طويلة دون الحاجة إليها، فلو كنت تريد استخدام السخان الكهربائي للاستحمام يمكنك تركه حتى يصل إلى درجة الحرارة المناسبة، وعدم الانتظار حتى يصل إلى درجة الغليان.

- إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل، حتى ولو كان لبضع دقائق فذلك سوف يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء، فلو كنت في إحدى الغرف وتنقلت من غرفة إلى أخرى فأغلق إنارة الغرفة التي تركتها حتى ولو لدقائق بسيطة.

- إذا كنت تحتاج لاستخدام الكمبيوتر لفترة كبيرة فمن الأفضل استخدام اللاب توب بدلاً من جهاز الديسك توب، حيث أنه يستهلك ثلث الطاقة التي يستهلكها جهاز الكمبيوتر المكتبي.

- في الشتاء تجنب استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة، حيث أنها تستهلك طاقة كبيرة جدآ ويمكن الاعتماد على بدائل أخرى مثل استخدام السجاد المبطن أو الستائر السميكة.

- ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة مئوية، وذلك لعدم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

- بالنسبة للثلاجة الكهربائية، يجب عدم ترك الباب مفتوحآ لفترة طويلة، والتأكد من أن الثلاجة تعمل بكفاءة والعمل على إذابة الثلج من حين لآخر.

- قطع التيار الكهربائي قبل الخلود إلى النوم أو عدم الحاجة إليه من التلفزيون أو أي شاحن كهربائي أو أجهزة الكترونية أخرى، فهي تستنفذ الطاقة حتى وهي مغلقة.