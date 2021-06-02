الزراعة: ضبط 25 ألف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها في الأسواق

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط 25 ألف و874 عبوة مبيدات، غير مسموح بتداولها بعدد من المحلات بالمحافظات المختلفة خلال شهر أبريل.

ضبط 25874 عبوة مختلفة الأحجام

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن أجهزة الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أسفرت جهودها خلال أبريل الماضي عن ضبط 25874 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 12937 كجم «العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم».

واشار إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف وتشديد حملات الرقابة والمتابعة على أسواق ومحال بيع المبيدات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بهدف تأمين غذاء المصريين، والحصول على حاصلات زراعية آمنة.

تحرير 63 محضرًا للعرض على النيابة

وأوضح عبدالمجيد، أنه تم خلال المرور على: «1058 محل للإتجار في المبيدات، منها 662 محل مرخص، 294 محل غير مرخص، 102 محل تحت الترخيص»، لافتًا إلى أنه تم تحرير 63 محضرًا للعرض على النيابة العامة والجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.