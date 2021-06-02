محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات التنموية بمدينة الطور

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة في مدينة طور سيناء، تفقد خلالها أعمال تطوير مزرعة الدواجن، ومعصرة الزيتون الإرشادية على البارد، بالمنطقة الصناعية، والتي سيجرى طرحها قريباً للمستثمرين.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، خلال جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية، التي يجري تنفيذها بمدينة الطور، أعمال تطهير وتعقيم مزرعة الدواجن، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف فرخة.

المحافظ يشيد بمعصرة الزيتون

وأشاد المحافظ بمعصرة الزيتون الاسترشادية، التي تشرف عليها مديرية الزراعة، مؤكداً أن المحافظة تحتل مكانة كبيرة في إنتاج وزراعة الزيتون، التي تتركز زراعته في مدينتي الطور ورأس سدر، وينافس زيت الزيتون المنتج بجنوب سيناء المنتجات العالمية بالنسبة للحموضة، لكونها تصل إلى أقل من نصف في المائة، وهذا يجعله منافساً قوياً في الإنتاج العالمي.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، الطرق التي تربط بين مدينة الطور الشرقية بالطور الغربية، بهدف سهولة تحرك المواطنين بين الأحياء وبعضها البعض.

تفقد مسجد الروضة

وتفقد المحافظ الأعمال الانشائية الجارية بمسجد الروضة، للوقوف على مراحل التنفيذ بالمسجد، الذي يجري إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع، والمقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأشار «فودة» إلى أن مسجد الروضة يعد من أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء، ويجري إنشاؤه بطرز معمارية فريدة، وعند استكماله سيتم تطوير كافة المناطق المحيطة به.

كما تفقد المحافظ منطقة حمام موسى، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في أعمال تقليم أشجار النخيل بالمنطقة، مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الطريق المؤدي للمنطقة، باتجاه مدخل مدينة الطور

رافق المحافظ في جولته كل من اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الدولية.