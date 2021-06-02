الغربية تقتنص المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، والتي أقيمت بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، وقاعات الڤيديو كونفرانس بمديريات التربية والتعليم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الفترة من 31/5/2021 وحتى 2021/6/2، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال قطاع التعليم العام وبالتنسيق والتعاون بين الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومديريات التربية والتعليم.

وتم إعلان الفائزين حيث جاء فى المركز الأول مديرية التربية والتعليم بالغربية، واحتلت مديرية التربية والتعليم بدمياط المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يليها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالمركز الرابع.

ووجهت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة والقائمين على تنفيذها، مشيرة إلى أن المسابقة تحمل أبعاد تربوية كثيرة وأهداف استراتيجية للتعليم وإعداد جيل يستطيع المنافسة عالميًا من خلال تدريب أبنائنا على التنافس وخلق دوافع التقدم وتحسين الأداء والإنجاز، مؤكدة أن جميع الطلاب المشاركين مجتهدون وليس الطلاب الفائزون فقط من خلال خوض التجربة واكتساب خبرات جديدة، وقالت «كلنا نعمل من أجل أبنائنا الطلاب وأن المقياس الحقيقى لكل نجاح وتتويج أي جهد هو الطلاب».

وفى كلمته أكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أن المسابقة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام ورعاية الطلاب الموهوبين لتشجيعهم على التفوق العلمي، ولتطوير المنظومة التعليمية، وحرصه الشديد على تنفيذ هذه المسابقة لتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب.

وأضاف موسى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتشجيعهم على التفوق العلمي وتنمية روح الولاء والانتماء والتنافس والإبداع بينهم.

وقال موسى إن هذه المسابقة فريدة من نوعها ومتميزة وتمت بكل كياسة وحكمه حيث تم تنفيذها فى ظل جائحة كورونا، كما إنها على الجانب العلمى جاءت لتحقيق الاستفادة الكاملة من نظام الثانوية العامة الجديد حيث كان لكل محافظة أسئلة مستقلة عن المحافظات الأخرى، وعلى الجانب الآخر تضمنت المسابقة المهارات الشخصية، واختبارات الذكاء، والاتحادات الطلابية، والثقافة العامة.

وجه موسى رسالة للطلاب: «أنتم قادة المستقبل ولتكن هذه البداية لمعايشة النظام الجديد للثانوية العامة، وقد فاز الجميع على المستوى الإنساني بتبادل الخبرات واكتساب قيم السلوك الطيب والتنافس الشريف للوصول لهذا المستوى المتميز في المسابقة».

ومن جانبه أعرب اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، عن سعادته بهذا الجيل الحريص على مستقبله ومستقبل بلده والعمل على رفع مكانتها دائمًا، وشدد على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم وخصوصًا فى فترة الامتحانات، وهنأ الفائزين وكل المشاركين وحثهم على المشاركة والتواصل مع الآخرين لاكتساب خبرة التواصل متمنيًا لهم التوفيق فى الحياة العملية والعالمية.

وتم إعلان الفائزين حيث جاء فى المركز الأول مديرية التربية والتعليم بالغربية، واحتلت مديرية التربية والتعليم بدمياط المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يليها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالمركز الرابع.

واختتمت التصفيات النهائية للمسابقة اليوم، بحضور الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الأدارة المركزية للأمن، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والرسمي لغات والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، وعدد من قيادات الوزارة.