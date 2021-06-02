«التعليم» توفر نماذج استرشادية لطلاب علمي علوم بالثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير عددا من النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2021؛ للتدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية عبر منصة حصص مصر التعليمية، بالاستعانة بمصادر متنوعة، موضحة أن الطالب يمكنه الحصول على هذه النماذج من خلال الكود الخاص به.

وأضحت الوزارة أن رابط الدخول على مراجعات الشعبة العلمية علوم من هنـــا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة وضحت المعلومات الأساسية المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة حتى الآن، مشددا على أنه لا يوجد ما يستدعي أي معلومات أخرى، ويجب على الطلاب التحضير والاستعداد الجيد للامتحانات، والكف عن الاهتمام بطرح الأسئلة بشكل مكثف على غالبية مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»: أنه لا يوجد مؤتمر اليوم، ولم يحدد الموعد النهائي لمؤتمر تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، ولا داعي لهذه الحالة؛ إذ أن المعلومات الأساسية معروفة ومتوفرة تماما، ويستطيع الطلاب التحضير دون انتظار أي قرارات.