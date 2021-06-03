«الصحة» تنشر مواعيد جديدة لمراكز تلقي لقاح كورونا وتوجه رسالة للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، قائلة في منشور توعوي لها، إن مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

مراكز الدم والأورام

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يخص بنوك الدم ومراكز الأورام، فإن مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وفيما يتعلق بمواعيد العمل في مركز ارض المعارض، أشارت الوزارة إلى أن يعمل يوميا عدا الجمعة.

فعالية لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة، أن فاعلية لقاحات كورونا في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله أمنا وفعالا، ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم المواطنين كافة.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقاية كافة من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة المواطنين، بعدم الذهاب للمستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغيرهم المقيمين على أرض مصر.

جاء ذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين، وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات.

وشددت وزارة الصحة على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.