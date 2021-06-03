حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 3-6-2021: مائل للحرارة نهارا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة ليلا

وأوضح خبراء الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّه يسود اليوم ليلًا طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوه خبراء الأرصاد بأن اليوم الخميس تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.

وتشهد البلاد اضطراب ملاحي على البحر الأحمر وخليج السويس؛ إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر؛ في الأول تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما الآخر فيكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة 32 19

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 20

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 21

كاترين 31 15

الطور 35 21

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 38 25

أسوان 40 26

إدفو 41 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28