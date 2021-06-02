«التنمية المحلية»: نقل 3 رؤساء مراكز ومدن بـ3 محافظات لوظائف إدارية

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بنقل 3 رؤساء مراكز ومدن إلى وظائف إدارية بالمحافظات، وتضمّن القرار نقل رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية ورئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى ديوان عام محافظة القاهرة، ورئيس مركز ومدينة أسيوط إلى ديوان عام محافظة قنا، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية، لأداء قيادات الإدارة المحلية.

وأكد «شعراوى» حرص الوزارة على التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية، بالتنسيق مع المحافظين والدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقى القيادات على التفانى فى أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التى تقدّمها الإدارة المحلية.

وجدّد الوزير التأكيد على ضرورة وجود القيادات المحلية بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحُسن التعامل معهم، وطالب وزير التنمية المحلية العاملين بالإدارة المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، للحصول على رضاه عن الخدمات المقدّمة إليهم.

على جانب آخر، استقبل الوزير، اليوم، منجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، فى نهاية فترة عمله بمصر التى استمرت 7 سنوات، حيث سيغادر لتولى منصب مدير مكتب البرنامج الأممى بدولة جنوب أفريقيا، وشارك فى اللقاء عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وآلاء الزهيرى، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج. وأشاد «شعراوى» بمستوى التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية خلال الفترة الماضية فى جميع الملفات المشتركة بين الجانبين، وقدم الوزير الشكر لـ«هايلى» على الدعم والتنسيق الذى قدّمه للوزارة والمحافظات خلال فترة عمله، والتى ساعدت على دعم جهود الحكومة فى تحسين عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.