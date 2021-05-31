«التنمية المحلية»: «وظيفتك جنب بيتك» تهدف لتوفير فرص عمل حقيقية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «وطيفتك جنب بيتك»، تهدف لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، لكي يكونوا أصحاب مشروعات، وبالفعل تم تدبير 317 قطعة أرض لإقامة مجمعات صناعية صغيرة تضم عددا من الصناعات الصغيرة، ومشروعات متناهية الصغر، تتسم بالتكامل والتخديم على مشروع كبير، ونسعى لنقل هذه التجربة إلى القرى.

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، ولذلك فإن الوزير تفقد 13 مشروعا في محافظة القليوبية، تمت بالتعاون مع أحد البنوك، وهي تمت بتخطيط جيد، وكل مشروع يعمل به حوالي 100 شاب، وتتكامل فيما بينها.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزير محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين العاملين، لافتا إلى أن هذه التجربة سيتم نقلها إلى باقي المحافظات، ونقل الخبراء إلى القرى التي تنتمي لمبادرة حياة كريمة، لتوفير فرص عمل لأبناء القرى، وزيادة التنافسية للمميزات الموجودة في هذه القرى، مثل إنتاج العسل وغيره.

ولفت إلى أنهم ينفذون العديد من الأنشطة المتنوعة، لتحقيق تنمية اقتصادية على قرى الريف المصري المستهدفة في مبادرة حياة كريمة.

في سياق منفصل، تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة، بمدينة الخانكة، في ختام جولة الوزير لمحافظة القليوبية اليوم الاثنين.

وخلال الجولة، تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بعض عنابر التربية للفراخ وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، حيث استمع «شعراوي» و«الهجان» إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة.

كما تم استعراض سير العمل بالمشروع، الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة، بهدف رفع كفاءته لزيادة الإنتاجية، وإضافة أنشطة أخرى، واستغلال الأراضي الموجودة.