«الآثار»: التقطنا أنفاسنا لتطوير القطاع.. ومستعدون لعودة السياحة الروسية

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن عودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر تعتبر انتصارًا بعد انقطاع دام لمدة 6 سنوات بعد مجيئهم إلى مصر، «الناس عندها روح من الإيجابية حيال هذا القرار، واحنا مستعدين».

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أنه وفي أواخر السنوات الماضية وقبل انقطاع السياحة الروسية لمصر وصل عدد السائحين الروس لمصر لـ6 مليون سائح، وهو ما سيعيد جزءا كبيرا من الانتعاش لكلا من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وأوضحت أن المنتجعات السياحية والبنية التحتية والصحية للقطاع السياحي كله تم تجهيزها على أعلى مستوى، وذلك بعد فترة انقطاع وتوقف استمرت لـ3 أشهر، «تنفسنا فيها وحاولنا إعادة هيكلة المنشآت السياحية وتدريب العاملين، وقمنا بإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا واستعدينا لاستئناف السياحة بكافة أنماطها، ومش بنفرق بين السائح الروسي وغيره، كلهم ضيوفنا ويهمنا سلامتهم وصحتهم».

وأكدت أن الوزارة باتت تستخدم منهجا علميا في الترويج للسياحة المصرية مختلفا عما كان يتم الترويج له سابقا، «قولنا إننا محتاجين نلتقط الأنفاس ونشوف العالم هيتجه إزاي، وسوقنا لبلدنا ككل وليس للسياحة وحدها، وعملنا ماركة مسجلة لتثبيت الصورة الذهنية للدولة عند الأسواق الأخرى، وبالرغم من كورونا إلا أن الدولة لم تتوقف عن البناء».

وتابعت: «لا يزال تحليل الـPCR اللي بيطلب من السائحين في المطارات المصرية هو الطريقة المعتمدة للتأكد بنسبة كبيرة بأن القادم لمصر خالي من الفيروس وبالتالي نشعر بالأمان، وفي نفس الوقت قمنا بتطعيم العاملين في السياحة وقدرنا نحافظ على العاملين عندنا من نقل المرض وحتى لا يتطور معهم بشكل عنيف».