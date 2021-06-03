أهالي «الرزيقات» بالأقصر عن تطبيق «حياة كريمة»: شكرا يا ريّس

عرضت قناة extra news تقريرا موسعا من محافظة الأقصر في قرية الرزيقات بحري، استعرض تدني الخدمات المقدمة إلى أهالي القرية قبل تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث لا يوجد صرف صحي أو غاز، فضلا عن زيادة في البطالة وعدم وجود صرف صحي، ورحب الجميع بمبادرة حياة كريمة، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق المبادرة في يناير 2019.

وقال أهالي قرية الرزيقات: «ياريت المبادرة تتم وتبقى ناجحة، بفضل الله إحنا عاوزين العمار لمصر، وهي مبادرة جميل بنشكر الرئيس السيسي وكل القائمين عليها».

من جانبه، قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إنّ الجهاز متواجد في القرى من أجل تقديم مشاريع عديدة لتنفيذ مشروعات، وحدد القطاع 150 مشروعا يتناسب مع 1500 قرية، وجرى إتاحتها بشكل إلكتروني من خلال فروع الجهاز في مختلف المشروعات.

وأضاف عبدالملك، خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية extra news، أنّ المشروعات الإنتاجية والصناعية متاح الحصول على قرض لها بـ10 ملايين جنيه، مع وجود فوائد صغيرة وتبسيط الإجراءات عن طريق شباك واحد، وهذا الترخيص سارٍ لمدة سنة ولا يجوز إيقافه بأي حال من الأحوال.

وأوضح رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أنّه جارٍ التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي وكل البنوك التابعة له والجمعيات الأهلية التابعة للرقابة المالية، التي تعمل في الإقراض المتناهي الصغر، والشركات المتخصصة في إقراض الشركات متناهية الصغر، لإتاحة هذه القروض.