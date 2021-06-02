«مدبولي»: لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعا بحجم «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروع بحجم «حياة كريمة»، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع كدولة في تنفيذه في أقصر مدة زمنية ممكنة.

وذكر أنَّ الدولة تصرف مئات المليارات تصل لـ700 مليار جنيه لتحسين وجه الريف المصري.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، أنَّ الدولة تتصالح بأبسط الإجراءات وبأرقام ارتضاها المواطن، متابعًا: «كفانا بناء على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي، الدولة لن تسمح مرة أخرى، وتوجيهاتي للمحافظين ومديري الأمن وكل الجهات المعنية، أي بناء جديد يتمّ التعامل معه بكل صرامة وشدة، والتعامل معه بمنتهى الحزم والإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يشرع في اتخاذ هذا الإجراء».

وتابع مدبولي: «الموضوع ده إذا مكنش المواطن نفسه يشارك الدولة في تنفيذه، الموضوع هيبقى دائمًا تحدي كبير، لأن المساحات الشاسعة الموجودة ممتدة، والدولة دلوقتي بتحاول وبتعمل كل الإجراءات لمراقبة العمران والبناء اللي بيحصل ولكن إذا لم يكن المواطن نفسه مقتنع ويشارك مع الدولة في إيقاف هذا النزيف هيظل هذا الحوار والسباق السلبي في فقدان الأراضي الزراعية في مصر مستمر».