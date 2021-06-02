قضايا الدولة: الرئيس السيسي يحظى دائما بالسبق في تحقيق العدالة

قال المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يحظى بالسبق لتحقيق العدالة لأبناء الشعب المصري، حيث إنه دائما ما يوجه بالتيسير على أبناء العدالة في الجهات القضائية لأجل تيسير الخدمة للشعب وتوصيلها على أكمل وجه وبيسر.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قرار الرئيس السيسي بتمكين المرأة المصرية من الالتحاق بالنيابة العامة هو تحقيق للمساواة التي نص عليها الدستور المصري، «كان للمرأة المصرية ما أراد الرئيس بعدما أثبتت جدارتها لهذا في العمل في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة».

وأوضح أن العمل في القضاء ليس يسيرًا كباقي الأعمال بل إنه مهنة شاقة حتى على الرجال، ورغم ذلك تم تجربة العنصر النسائي في هاتين الهيئتين، وتم إفراز بعضهن للعمل في القضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا، وقد أثبتن جدارة: «مارسن العمل بجدية وبدقة ونجحن كثيرا في العمل القضائي في هيئة قضايا الدولة، وتم إسناد لبعضهن العمل بالإدارة المركزية لهيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية، وقد أثبتن قدرتهن على القيادة، وكذلك في النيابة الادارية نجحن نجاحًا باهرًا أيضًا».

وأكد أنه قد بات من الضروري العمل على تعميم التجربة كباقي الهيئات القضائية، وذلك لأن الرئيس السيسي دائما ما يكون حريصا على الاستماع لما يُتلى عليه وعلى كافة النقاشات، كما توقع أن يحقق العنصر النسائي والزميلات جدارة ونجاحا في النيابة العامة وغيرها من الهيئات القضائية، «في المستقبل إن شاء الله سيقدن هيئات قضائية ونحن على ثقة من ذلك، ونتمنى لهن التوفيق».