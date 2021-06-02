«حياة كريمة»: نعمل في 4658 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمبادرة «حياة كريمة»، إن العمل في المشروع القومي حياة كريمة، يجري على قدم وساق، ويعتبر الأضخم على العالم من حيث المستفيدين منه، وحجم الأعمال فيه، حيث إنه يستفيد منه نحو نصف سكان الدولة، وتهدف للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية للمواطن، ويخدم 4658 قرية وتوابعها، بتكلفة تقديرية نحو 700 مليار جنيه.

وأضافت «البهنساوي»، مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الأربعاء، أن المشروع يشمل 20 محافظة، وعلى سبيل المثال في محافظة الأقصر، يعملون على أعمال حفر شبكات الصرف الصحي في مركز إسنا، تحت إشراف وزارة الإسكان، وفي محافظة أسوان هناك لجنة تزور مركز إدفو، للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، والاجتماع مع أهالي القرية من أجل معرفة طلباتهم واحتياجاتهم.

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لمبادرة حياة كريمة، أنهم سلموا مجمع الخدمات الحكومية في محافظة أسوان، والذي نُفذ بإشراف وزارة الإسكان، أما في محافظة القليوبية، فهناك مدارس ومباني جديدة، ورفع كفاءة وحدة التضامن الاجتماعي، والوحدة الصحية، وهناك متابعة لأعمال الغاز الطبيعي وتوصيلاته.

وكشفت أن هناك تنسيق بين المبادرة وباقي الوزارات في مصر، ولأول مرة تجتمع 23 منظمة مجتمع مدني، وعدد كبير من الشباب المصري في مؤسسة حياة كريمة التي يتوفر لديها 1700 متطوع في الرصد الميداني في كافة أنحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أن أول خطوة في أي قرية تعمل بها المؤسسة هي الحوار المجتمعي، ولا يبدأون أي عمل دون الحديث معهم عن احتياجاتهم وأولوياتهم، سواء مدارس، أو مستشفيات أو طرق، أو طبيعة المنازل، أو مراكز الشباب والحرف اليدوية والتراثية، والمشروعات قائمة من البداية على الدراسات.