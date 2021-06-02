وزيرة التخطيط: جائحة كورونا جعلت العالم يعمل في حالة من عدم اليقين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ورغم استمرار هذه الأزمة على مستوى العالم، وبالرغم أيضًا من تراجع مُعدلات الاستثمار ومعدلات التجارة العالمية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، على شاشة «extra news».

وأضافت «السعيد»، أن الوضع بدأ يتحسن وهناك بعض مؤشرات التعافي عالميا مع تلقي اللقاحات، وبدأت أسواق عالمية وأسواق السياحة تعمل على مستوى العالم وبدأت بعض الدول على مستوى العالم تستقبل سائحين، لكن حركة التعافي عالميًا كانت بقدر محدود، «زي ما قولنا بنشتغل في حالة من عدم اليّقين لأن كل ده يتوقف على مدى تطور الجائحة على مستوى العالم».

وأردفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام الماضي نمو بنسبة 3.6%، وهناك نمو في الربع الأول والثاني، كما استمر تحقيق نسبة نمو بالإيجاب في الربع الأول بـ 2%، والربع الثالث 2.9%، «إحنا مستمرين بفضل جهود كل مؤسسات الدولة أننا نفضل نستمر في معدلات النمو المتزايدة رغم أن العديد من دول العالم إما أن يكون معدلاتها بها انكماش أو نمو بالسالب».

وأوضح أن هناك قطاعات في مصر حققت نسبة نمو بالإيجاب مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل والتخزين وقطاع الزراعة وقطاع الصحة وقطاع التعليم، كل دي قطاعات محققة نمو مستمر ومتزايد، «فيه انكماش في بعض القطاعات زي السياحة نتيجة الغلق التام أو الجزئي للقطاع، كل الانكماش ده بدء ينحصر وينخفض وبدانا نشاهد مزيد من السياحة وبدأت حركة الانكماش في قطاع السياحة ينخفض بشكل كبير».