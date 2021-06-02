مساعد وزير السياحة: المسحة إجبارية حتى لمن حصل على اللقاح من «السياح»

قالت الدكتورة غادة شلبي، مساعد وزير السياحة، إن العاملين في المنشآت السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر، جرى تطعيمهم وتلقوا جميع الجرعات، في ظل مجهودات من جانب وزارة الصحة والغرف الفندقية والسياحية، مع العمل على تطعيم باقي الأماكن السياحية في الفترة المقبلة، خاصة أن السياحة ستبدأ الحضور إلى مصر مطلع يوليو المقبل.

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة السياحة، حريصة على تقديم خدمة جيدة للسياح الذين سيحضرون، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع عدم التفريق بين سياح عرب أو أجانب، وسط توقع بزيادة الأعداد الفترة المقبلة.

وأشارت مساعد وزير السياحة، إلى أن وزارة الصحة تشرف على عمليات التطيعم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والاشتراط على تطبيق مسحات الـ«بي سي آر»، التي يجب على أي شخص أجنبي يحضر، تطبيقه للحفاظ على المواطنين والسائحين والعاملين في السياحة، حتى إذا تلقى الشخص التطعيم.

وأوضحت مساعد وزير السياحة، أنه جرى التشديد على السيارات التي ستنقل السياح، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى تشوق السياح الروس للعودة إلى مصر، بعد فتح السياحة لزيارة شرم الشيخ والقاهرة.

وأكدت غادة شلبي، أن مصر يهمها سلامة المواطنين والعاملين في القطاع، لافتة إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة مع عزل السائح، مشددة على أنه لم يتم حتى الآن، دراسة الإعلان عن زيادة نسبة الإشغال في الفنادق أكثر من 50%، إلا بعد وجود إنفراجة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.