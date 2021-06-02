رئيس المحكمة الدستورية: السيسي حقق الدستور على أرض الواقع بتعيين المرأة في القضاء

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلس الهيئات القضائية، هو يوم تاريخي حيث اتخذ الرئيس قرارات إيجابية للعدالة المصرية، ولعل أهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، هو إعمال الاستحقاق الدستوري بالنسبة للمرأة وهو تعيينها قاضيا.

وأضاف مرعي في تصريحات لـ«الوطن» أن الاجتماع كان أول قراراته هو بدء عمل العنصر النسائي في النيابة العامة، ومجلس الدولة اعتباراً من بداية العام القضائي 1 أكتوبر 2021.

وتابع: «هذا استحقاق دستوري حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأه المصرية، فلها ان تشرف وأن تفخر أنها حصلت على حق دستوري سجله الدستور وحققه الرئيس على أرض الواقع».

وأشار إلى أن اعتبار 1 أكتوبر من كل عام ، هو عيد للقضاة، قرار مهم، باعتباره أول العام القضائي.

وكان مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً صباح اليوم، برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.