رئيس المحكمة الدستورية: قرار الرئيس بتوحيد المستحقات المالية أنهى دعاوى عديدة

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه بالفعل جرى اتخاذ قرارا بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الهيئات والجهات القضائية الأربع، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعض القضاة أو المستشارين، قبل قرار الرئيس السيسي، كانوا يقيمون دعاوى قضائية للحصول على بعض مستحقاتهم المالية، منوهاً إلى ضرورة هذا القرار الحاسم الذي أنهى مثل هذه الدعاوى.

وكان مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.