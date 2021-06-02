عاجل.. بيان هام من وزارة الصحة بعد قليل بشأن مستجدات فيروس كورونا

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا هاما بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا، وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة، إن هناك انخفاض في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال هذه الفترة، مشيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات الشفاء أيضا على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يعمل على تخفيف شدة الأعراض، ويحولها من شديدة الخطورة إلى بسيطة أو متوسطة، مشيرًا إلى أنه في حال الإصابة بالفيروس بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح لا بد من تبليغ الوزارة عن طريق الخط الساخن لتغيير موعد أخذ الجرعة الثانية.

وتابع المصدر أن الجرعة الثانية سيتم تأخيرها لمدة شهر من التعافي، وطمأن المصدر المواطنين بشأن لقاحات فيروس كورونا وقال إن جميعها آمنة وفعالة ولا داعي للقلق والتوتر ولا بد من التسجيل لحجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قال المصدر إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس، لذلك لا بد من الحفاظ على الاستقرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن التكدس.