قرى الدم والنار في الصعيد.. مصرع 13 وإصابة 38 بمشاجرات الثأر خلال أسبوع

شهدت عدد من محافظات الصعيد، خلال هذا الأسبوع، معارك دامية استخدموا خلالها الأسلحة النارية، راح ضحيتها 13 شخصا، وأصيب 38 آخرين، في مشاجرات بين العائلات في محافظات «قنا، وسوهاج، وأسيوط»، وتنوعت أسبابها لخلافات قديمة، وجيرة في الأراضي الزراعي، أو على أسبقية الري، سرعان ما تحولت إلى مشاجرات دامية، ما جعل الأجهزة الأمنية تشن حملات مكثفة في القرى التي وقعت بها الاشتباكات، وألقت القبض على عدد كبير من المتسببين فيها، بالإضافة إلى عدد من المتهمين في قضايا، الصادر ضدهم أحكام فيها وضبط أسلحة.

مذبحة أبو حزام: مقتل 10 وإصابة 7 آخرين بينهم 4 أطفال

جاءت مذبحة قرية «أبو حزام» بمحافظة قنا، لتكون أكبر المشاجرات دموية، والتي بدأت بمقتل شخصا في مشاجرة صباح أمس، بين عائلتي «السعدية» و«العوامر»، ووقوع قتيلا من الطرف الأول، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول الطرف الثاني الثأر لمقتل أحدهم، فتجمعوا وأطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة ميكروباص، قادمة من مدينة نجع حمادي، لوجود شخصا واحدا من الطرف الثاني بداخلها، ما تسبب في مصرع 10 أشخاص بينهم طفلين، وإصابة 7 آخرين، بينهم طفلين أيضا، وغرق موقع إطلاق النار بدمائهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي قرية أبو حزام وفرضت كردونا أمنيا في المكان وألقت القبض على عدد من المشتبه بمشاركتهم في المذبحة وكمية من الأسلحة النارية.

مقتل شابا وإصابة 9 مزارعين في معركتين بمحافظة قنا

وفي محافظة قنا أيضا، لقي شاب مصرعه في سوق قرية «حجازة بحري» بمركز قوص، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الظهر، تصادف مروره خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين، بسبب خلافات مالية بينهما، أسفرت عن مصرع شاب يدعى ريان فتحي ريان، 29 عامًا، مقيم بقرية حجازة بحري، متأثرا بطلق ناري.

وفي قرية «الصياد شرق» مدينة نجع حمادي، أصيب 9 مزارعين، فى مشاجرة دامية بالأسلحة النارية والشوم، بسبب خلافات على مسقى مياه ري، وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من القبض على 12 متهما شاركوا في المشاجرة.

مقتل مسنا وإصابة ابنه في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

وفي أسيوط لقي مسنا على المعاش مصرعه، وأصيب نجله في مشاجرة بالأسلحة النارية مع شقيق الأول؛ لخلافات أسرية بينهما بقرية «الشنابلة» التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، أسفرت عن مقتل جمال محمود عبدالعال، 70 سنة بالمعاش، وإصابة نجله محمود، 25 سنة، على يد شقيق الأول، زين محمود وأبنائه.

ولقى شخص مصرعه بينما أصيب ابن عمه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة أولاد سالم؛ لخلافات قديمة بينهما بقرية «الهمامية» التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي.

وبالمعاينة والفحص تبين مقتل «خلف الراوي جاد المولى» 50 سنة، وإصابة محمد علي الراوي 33 سنة، ونقلا إلى مستشفى البداري، وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات قديمة بينهما.

إصابة 18 شخصا في معارك دامية بسوهاج

وفي محافظة سوهاج أصيب 12 شخصا في قرية «الشوكا» بمركز طما شمال سوهاج، في مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، ونقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، وتحولت حالتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وألقي القبض على 15 متهما في المشاجرة.

ووقعت مشاجرة أخرى «بقرية الحمادية»، دائرة مركز سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وبتمشيط مسرح المشاجرة عثر رجال الشرطة على 3 بنادق وطبنجة وذخيرة مخبأة في جوال بلاستيكي بحظيرة ماشية ملك أحد المشاركين المشاجرة، وضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

حملات أمنية مكبرة

من جهة أخرى، شنت مديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن على طرفي خصومة ثأرية بين عائلتي «الرماضنة» و«الحرارزة»، بقرية الكتكاتة دائرة مركز ساقلته، بعد أن تجددت الخصوم بينهما لتنتهي بمقتل مندوب مبيعات، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية وتنفيذ 53 حكما، وإزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.