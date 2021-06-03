عاجل.. الأمن يكشف سبب مذبحة أبو حزام في قنا: «ماكينة ري»

كشفت الأجهزة الأمنية غموض حادث مذبحة قرية أبو حزام بقنا؛ إذ تبين أن الخلاف بين عائلتي السعدية والأوامر كان سببه ماكينة ري، قبل أن يحتدم الأمر ويسفر عن جريمة قتل، ويتحول الأمر بين العائلتين إلى الأخذ بثأر القتيل، وتدور معركة راح ضحيتها عددا من القتلى والمصابين.

ولا يزال المتهم الأساسي في الواقعة هاربا من الأجهزة الأمنية، وفرضت قوات الأمن حظر التجوال في القرية؛ للسيطرة على الأزمة، وتقديم المذنبين إلى العدالة.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر»، في قرية أبو حزام، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المواطنين ليسوا أطرفا في تلك الخصومة بين العائلتين.