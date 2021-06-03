عاجل.. طفلان يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة الأمريكية لمدة 35 دقيقة

أعلنت السلطات الأمريكية، أن طفلين في ولاية فلوريدا، اقتحما منزلًا وتبادلا إطلاق النار مع قوات تنفيذ القانون، التي استجابت لبلاغ عما يحدث بالمنزل.

كما أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا، خلال بيان، أن طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وفتاة، 14 عامًا، عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه في مجمع إنتربرايز السكني بولاية فلوريدا الأمريكية، وأطلقا النار على رجال الشرطة، بحسب «سكاي نيوز».

وخلال تبادل النار أصيبت الفتاة بعيار ناري، بعد تصويب سلاحها إلى رجال الشرطة، وقال قائد الشرطة في البيان، إن الطفل المسلح كان يحمل «كالاشنيكوف»، لكنه ألقى سلاحه في النهاية، بعد الاشتباك مع الشرطة بقليل ولم يصب.

وأضافت السلطات الأمريكية، أن الفتاة خضعت لعملية جراحية، وحالتها الآن مستقرة، ولم يصب أي من رجال الشرطة في واقعة إطلاق النار التي حدثت يوم الثلاثاء.

وحاصر ضباط الشرطة الأمريكية المنزل بعد أن تلقيهم بلاغا بسماع صوت تهشم للزجاج مما يشير لاقتحامه، ليبدأ بعد ذلك إطلاق النار من داخل المنزل.

ووفقًا لبيان قائد الشرطة، وقع تبادل لإطلاق النار 4 مرات استمر لمدة 35 دقيقة، وعثر رجال الشرطة في المنزل على مسدس وبندقية و«كالاشنيكوف»، وكمية كبيرة من الذخيرة.