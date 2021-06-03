أول ظهور للفنانة جومانا مراد بعد وفاة ابنتها «صور»

بعد غياب فترة طويلة عن «السوشيال ميديا» بسبب وفاة ابنتها، عادت جومانا مراد مرة أخرى للظهور؛ إذ نشرت عبر «إنستجرام» صورة تجمعها بالفنانة سوزان نجم الدين.

وعلقت قائلة: «الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله، شكراً حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك، وعلى العزومة واللمة والجمعة الحلوة، والله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت، ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالأكلات».

وفاة ابنة جومانا مراد

أعلنت الفنانة جومانا مراد، في مارس الماضي، وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي بـ«انستجرام»: «الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».

وأضافت: «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي».

آخر ظهور فني لجومانا مراد

كان مسلسل «خيانة عهد» هو آخر ظهور فني لجومانا مراد؛ إذ كانت في الشهور الأولى للحمل، كما أنجبت مبكرًا قبل حلول الشهر السابع للحمل بيومين.

مسلسل «خيانة عهد» بطولة يسرا، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي والعدل جروب.