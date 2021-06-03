«بينيت وعباس».. مواليد السبعينيات على بعد خطوات من إنهاء عصر نتنياهو

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، أن نفتالي بينيت، زعيم حزب يامينا، سيكون رئيس وزراء إسرائيل، ويائير لبيد، رئيس الوزراء بالتناوب معه، ونجح الأخير في تشكيل الائتلاف، في انتظار حصول الحكومة الجديدة على ثقة الكنيست.

جاء ذلك بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل، بأن رئيس القائمة العربية الموحدة، وقع وثيقة الانضمام لائتلاف يائير لبيد، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وبنى السياسي الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي التالي، نفسه بنفسه ليصبح من أصحاب الملايين في مجال التكنولوجيا ويحلم بضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

يقول «بينيت» إن إقامة دولة فلسطينية سيكون انتحارا لإسرائيل، عازيا ذلك لأسباب أمنية.

لكن حامل لواء اليمين المتدين في إسرائيل والمؤيد بشدة للمستوطنات اليهودية قال الأحد، إنه سيتعاون مع خصومه السياسيين لإنقاذ إسرائيل من كارثة سياسية.

بينيت البالغ من العمر 49 عاما، من مواليد عام 1972 ابن مهاجرين أمريكيين، ينتمي إلى جيل أصغر من جيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 71 عاما، أطول زعماء إسرائيل بقاءً في السلطة.

وهو جندي سابق في القوات الخاصة، وسمى ابنه الأكبر على اسم يوني شقيق نتنياهو، الذي قُتل في غارة إسرائيلية لتحرير ركاب مخطوفين في مطار عنتيبي بأوغندا، عام 1976.

وجمعت لبينيت علاقة طويلة الأمد بنتنياهو، شابها التوتر في أغلب الأحيان؛ إذ عمل بين عامي 2006 و2008 مساعدا كبيرا لرئيس الوزراء، الذي كان وقتئذ زعيما للمعارضة، قبل أن يرحل بسبب خلاف وقع بينهما حسبما ذكرت تقارير.

واقتحم بينيت معترك السياسة عام 2013؛ إذ عمد إلى تجديد حزب مؤيد للاستيطان وتولى منصب وزير الدفاع، وأيضا حقيبتي التعليم والاقتصاد في حكومات مختلفة لنتنياهو.

أما الدكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، عضو كنيست عن القائمة المشتركة، ويشغل أيضا منصب رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست، ولد في 22 أبريل 1974، ويسكن في قرية المغار بالخليل، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

درس منصور عباس موضوع طب الأسنان في الجامعة العبرية بالقدس، وعمل في مهنته كطبيب أسنان.

شغل بين السنوات 1997-1998 منصب رئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية، ويدرس حاليا للقب الثاني في جامعة حيفا، ضمن مسار اللقب الثاني في العلوم السياسية.

يشغل الدكتور منصور عباس، منصب نائب رئيس الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، هو مفكر وكاتب وثيقة الحركة الإسلامية التي تستند إلى الإسلام الوسطي، وفي عام 2018 حصل على جائزة «رجل العام للمصالحة وحل النزاعات في المجتمع العربي» من قبل راديو الشمس، بحسب الموقع الرسمي للكنيست الإسرائيلي.

شغل في الكنيست الحادية والعشرين رئاسة لوبي مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

ويشغل ضمن الكنيست الثالثة والعشرين منصب رئيس طاقم القائمة المشتركة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ورئيس اللجنة الخاصة للقضاء على الجريمة والعنف في الوسط العربي.