تفاصيل 60 دقيقة أطاحت بـ«نتنياهو» بعد 12 عاما في رئاسة وزراء إسرائيل

أبلغ رئيس يش عتيد يئير لبيد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بناجحه في انجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن وقعت كافة الأحزاب المركبة للائتلاف على الاتفاقات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقد استغرقت المفاوضات حتى اللحظة الاخيرة قبل انقضاء فترة التفويض الذي منحه رئيس الدولة للابيد والتي استغرقت 28 يوما، وبموجب الاتفاق سيتولى رئيس يمينا نفتالي بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية على ان يكون لبيد رئيس الوزراء المناوب ثم بعد سنتين سيتولى يئير لبيد نفسه رئاسة الوزراء.

وتعهد لبيد في تغريدة على موقع تويتر أن الحكومة ستخدم جميع مواطني الدولة بمن فيهم الذين لم يصوتوا لها وستحترم خصومها وستعمل كل ما بوسعها من أجل رأب الصدوع والشروخ في المجتمع الإسرائيلي.

وهنأ ريفلين النائب لابيد بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لها النجاح

وقبل ساعة واحدة من انقضاء التفويض وقع لابيد اتفاقا حول دعم القائمة الموحدة لحكمة التغيير.

وقال عباس إنه حقق انجازات كبيرة للمجتمع العربي وخاصة لسكان النقب العرب كما إنه حصل على تعهدات بتوظيف ميزانيات كبيرة للمجتمع العربي، مشيرا الى ان هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها حزب عربي في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

واجتمع في كفار همكابيا في رمات جان رئيسا يامينا نفتالي بينيت ويش عتيد يائير لبيد سعيا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الائتلافي المتبلور، وشاركت في الاجتماع القطب في يامينا إييليت شاكيد.

وفي سياق كلمة القاها امام مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في ايلات تطرق ليبرمان إلى تعزيز الحراسة حول رئيس يامينا نفتالي بينيت والنائبة عن الحزب إييليت شاكيد، قائلا إن ما يجري يشبه الى حد بعيد أحداث مقر الكونجرس الأمريكي حينما اقتحمه المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

من جانبه، أعرب رئيس كتلة شاس ميخائيل مالكيئيلي عن قلقه من أن يحصل ليبرمان على حقيبة المالية وحزبه يسرائيل بيتينو على رئاسة لجنة المالية البرلمانية، وأضاف في سياق حديث إذاعي ان الكراهية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الحكومة الإسرائيلية المقبلة تنطوي على عدم اطاعة الله.