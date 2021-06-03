آيباك: نبعث بتهنئة لـ لبيد وبينيت.. ونرحب بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

رحبت آيباك «لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية»، أمس الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

وجاء في بيان لها، أن «آيباك تهنئ يائير لبيد ونفتالي بينيت على تشكيل ائتلاف واسع ومتنوع يشمل الطيف السياسي للأحزاب الصهيونية والعربية، لتشكيل حكومة إسرائيلية بانتظار موافقة الكنيست».

وأضافت آيباك أن «تشكيل هذه الحكومة بعد أسبوعين فقط من إطلاق أكثر من 4300 صاروخ في التصعيد الأخير، يظهر بشكل أكبر مرونة ديمقراطية إسرائيل والتزامها بالقيم الديمقراطية».

وتابعت: «نتطلع إلى زيادة تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة، وإسرائيل كديمقراطيتين تعملان في شراكة وثيقة لتعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة».

نُشر بيان آيباك بعد ساعات من إبلاغ رئيس حزب يش عتيد، عضو الكنيست يائير لبيد، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بأنه قادر على تشكيل حكومة.

وتحدث لبيد إلى الرئيس الإسرائيلي عبر الهاتف، وأبلغه أن الحكومة ستضم يش عتيد، وأزرق وأبيض ويمينا وحزب العمل وإسرائيل بيتنو ونيو هوب وميرتس ورعام.

رئيس مجلس إدارة يمينا نفتالي بينيت سيكون رئيس الوزراء، ورئيس حزب يش عتيد عضو الكنيست يائير لبيد، سيكون رئيس الوزراء المناوب.

بعد ما يقرب من عامين سيكون هناك تغيير، وبعد ذلك سيصبح لبيد رئيسًا للوزراء، وبينيت رئيسا للوزراء مناوبا.