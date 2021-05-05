مقدم برامج وملاكم.. من هو يائير لبيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء زعيم المعارضة يائير لبيد، تفويضا لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقال «ريفلين» في خطاب رسمي من مقر الرئاسة في القدس الغربية: «تحدثت مع يائير لبيد، وأخبرته أنني منحته التفويض لمدة 28 يوما لتشكيل الحكومة»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع «ريفلين» مع زعماء الأحزاب لمشاورتهم حول إلى من عليه أن يوكل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي التي تعيشها إسرائيل.

ولم يخف الرئيس الإسرائيلي، شكوكه حول قدرة أي نائب آخر على تشكيل الحكومة.

يذكر أن زعيم المعارضة يائير لبيد، المذيع التلفزيوني السابق، حل حزبه «يش عتيد» الوسطي في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز معلومات عن يائير لبيد.

1- ولد يائير لبيد، البالغ 57 عاما، في مدينة تل أبيب.

2- والده وزير العدل السابق يوسف لبيد، الذي ترك هو الآخر العمل الصحفي متجها إلى السياسة.

3- والدته هي الروائية والكاتبة المسرحية والشاعرة شلوميت لبيد.

4- ملاكم هاو محب للفنون القتالية.

5- عمل كاتبا لعمود في إحدى الصحف قبل أن يتجه إلى العمل التلفزيوني في القناة الإسرائيلية الثانية، وهو دور عزز نجوميته.

6- أسس «لبيد» في عام 2012، حزب «يش عتيد» السياسي، لكن لم يحظ بالقبول إذ أعلن عن حزبه في وقت كان رائجا لنجوم الإعلام الإسرائيلي استثمار شهرتهم في المجال السياسي.

7- في انتخابات 2013، حصل حزب «يش عتيد» الوسطي على 19 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المكون من 120 نائبا.

8- اختير «لبيد» ليكون وزيرا للمالية لفترة وجيزة في عهد نتنياهو، وساعده ذلك في فرض نفسه كلاعب سياسي.