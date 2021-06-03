عاجل.. تسعيني يقتل ابنه رميا بالرصاص لخلافات عائلية في القاهرة

أنهى مسن في العقد التاسع من العمر حياة ابنه الأربعيني، بطلق ناري في الصدر؛ بسبب خلافات عائلية في الزاوية الحمراء، وضبط المتهم لحين عرضه على النيابة العامة، وجار نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بمقتل شاب بدائرة القسم، وبالانتقال عثر على جثة شاب يدعى «أحمد. ا. م»، 42 سنة، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الصدر.

وكشفت التحريات أن والد المجني عليه، 85 سنة وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات عائلية.

وأضافت التحريات، أن خلافات عائلية قديمة تجددت يوم الواقعة، وحدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، إثرها أطلق الأخير عليه الرصاص، ما أسفر عن وفاته في الحال، وضبط المتهم، وتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.