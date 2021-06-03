134 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند و2887 وفاة في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الهندية 134 ألفا و154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28 مليونا و441 ألفا و986 حالة.

وأوضحت الوزارة أنّه جرى تسجيل 2887 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 337 ألفا و989 حالة وفقا لما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية.

وأشارت إلى أنّ عدد الحالات النشطة في الهند يبلغ مليونا و713 ألفا و413 حالة، وعدد المتعافين من الفيروس بلغ 26 مليونا و390 ألفا و584 شخصا، وذلك بعدما تعافى 211 ألفا و499 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.