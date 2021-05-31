عاجل.. انخفاض إصابات «كورونا» في الهند لليوم الـ47 على التوالي

سجلت السلطات الصحية الهندية، انخفاضًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفؤد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، لليوم الـ47 على التوالي.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 152734حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28047534 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

كما سجلت الوزارة الهندية، 3128 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء اللإإصابة بـ«كورونا» إلى 329100 حالة.