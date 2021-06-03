«الحماقي»: الاقتصاد المصري كان منهارا قبل 2013.. وفرص نموه أصبحت كبيرة

قالت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد المصري كان منهارًا قبل عام 2013 نتيجة عدم الاستقرار الأمني، وكان يسير في اتجاه تحقيق مصلحة مجموعة من الناس على حساب الشعب المصري، وبالتالي لم يكن يسير في اتجاهات مستدامة من شأنها تحقيق تنمية تنعكس آثارها على الناس ويشعر بها المواطن البسيط.

وأضافت «الحماقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الاقتصاد المصري شهد تطوير مشروعات البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي رغم وجود التحديات غير القابلة للحل على مدار سنوات طويلة، والتي كانت تتفاقم وتؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، وما حدث في الفترة الماضية هو التهيئة لهذا النمو، إذ جرى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة لأن بناء البشر هو الأساس، إذ أن الثروة البشرية في مصر هائلة، لكنها غير مستغلة.

وذكرت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن محافظات مصر بها موارد مختلفة، لكن التنمية كانت مقتصرة فقط على شريط ضيق جدًا، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نقل التنمية إلى محافظات صعيد مصر والوادي الجديد والدلتا الجديدة وسيناء بعدما كانت مهملة لسنوات طويلة، إضافة إلى تنمية الثروة المعدنية.

وأكدت «الحماقي»، أهمية استمرار الاحتياطي النقدي في النمو لدى البنك المركزي، مشددة على أن دوره الأساسي هو تأمين فاتورة الاستيراد والاحتياجات الأساسية للدول، كما يؤمن استمرار سعر الصرف.