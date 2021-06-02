الرئيس وجه بدعمه.. ماذا يعني الاقتصاد الأخضر وما آليات تنفيذه؟

تسعى مصر على الصعيد المحلي إلى تبنــي منهجيــة الإقتصــاد الأخضــر، لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلك في إطــار "رؤيــة 2030"، باعتبــاره الضامــن الأســاسي لحقــوق الأجيــال المقبلة في اســتخدامات المــوارد الطبيعيــة وفي عوائــد التنميــة، لتصبح دولة رائدة ونموذجا للتحول الأخضر في المنطقة العربية من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية، والمدن الذكية، واستراتيجية الطاقة المستدامة.

ولهذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والعمل على تركيز المشروعات والاستثمارات العامة أو الخاصة على أنشطة اقتصادية تحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث.

وبيّن «السيد» أن ذلك يأتي من خلال استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025.

وأشار «مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية» إلى أن هناك آليات التمويل الأخضر لتحفيز هذا النوع من النشاط الاقتصادي، والتي تتمثل في:

1- الوضع العالمي للتمويل الأخضر

على الرغم من صعوبة تحديد القيمة الإجمالية للاقتصاد الأخضر في الاقتصاد العالمي بدقة، فإن قراءة البيانات والإحصاءات المتاحة تؤكد النمو المتزايد الذي يشهده هذا القطاع وبمعدل يفوق نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي بلغ حجم السندات الخضراء نحو 500 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، ويوجد نحو 3000 شركة عالمية لديها ارتباط بالاقتصاد الأخضر، بإجمالي إيرادات حوالي أربعة تريليون دولار، بما يمثل نحو 6 % من الاقتصاد العالمي.

2- السندات الخضراء في مصر

سعت مصر للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر ودمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار.

وتحقيقاً لهذا الهدف تم تحديث العديد من القوانين والتشريعات، وكذلك السياسات البيئية والإجراءات التنظيمية، فعلى الصعيد التشريعي تـم إصـدار العديد من القوانين منها؛ قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وكذلك القانون رقـم 105 لسنة 2018 بهدف صندوق حماية البيئة.