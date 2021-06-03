التحقيق في واقعة منع طالبة الغردقة من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها

أحالت مديرية التعليم بالبحر الأحمر واقعة منع طالبة إعدادي من الذهاب إلى الحمام أثناء أداء امتحان مادة الجبر، للتحقيق في الشئون القانونية، بعد نشر «الوطن»، شكوى والد الطالبة بتعرض ابنته لضغوط نفسية لرفض مراقبة اللجنة السماح لها بالذهاب للحمام، وعدم مراعاة حالتها الصحية، ما اضطرها إلى قضاء حاجتها داخل اللجنة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بالغردقة للبنات.

وأجرى محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، جولة تفقدية، اليوم، بمدرسة سعد زغلول الإعدادية للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل اللجان.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر امتحان مادة الإنجليزي، اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على راسها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتخصيص بوابات للتعقيم بمداخل المدارس، وقياس درجات الحرارة بالإضافة إلى إلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية.

كانت مراقبة لجنة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية للبنات، منعت طالبة من الذهاب إلى دورة المياه أثناء امتحان الجبر، أمس، الأربعاء، رغم توسل الطالبة لها بأنها في أشد الحاجة للذهاب إلى الحمام ولكن طلبها قوبل بالرفض المستمر رغم إبلاغها بأنها تمر بحالة صحية طارئة، يصاحبها اسهال شديد، وفوجئت الطالبة بتبرزها دون إرادتها أثناء جلوسها داخل اللجنة لظروفها الصحية.